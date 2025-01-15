Üye Girişi
Haberler
Trump resmen açıkladı! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı

Filistinliler anlaşmayı gözyaşlarıyla kutladı
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Suriye ve Türkiye yeni bir tarih yazdı

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Türkiye ile yeni bir tarih yazdık
İstanbul Valiliği, sahte içkiden ölenlerin sayısının 23'e yükseldiğini duyurdu

Valilik acı bilançoyu duyurdu! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Sakarya'da Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adapazarı'nda bir kadını bıçakla ağır yaralayan T.T. tutuklandı. I.A'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadını bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Semerciler Mahallesi'nde dün, I.A'yı bıçakla yaralayan ve polis ekiplerince gözaltına alınan T.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Bu arada Sakarya eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren I.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Dün, Semerciler Mahallesi 2095 Sokak'ta bulunan bir apartmanda I.A. (43), T.T'nin bıçaklı saldırısına uğramış, boynundan yaralanan kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, olay yerinden kaçan zanlı polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
img

Valilik acı bilançoyu duyurdu! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
img

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
img

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti
Herkes bu görüntüleri konuşuyor: Takımı 90+7'de kazanan Fatih Terim çılgına döndü

Takımı 90+7'de kazandı! Fatih Terim çılgına döndü
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Lisede dehşet: 16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı

16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.