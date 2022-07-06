Sakarya'da bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişiden 1'i öldü - Haberler

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Sakarya'da bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişiden 1'i öldü

AA - Osman Nevtan Angün - Güncel
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Sakarya'da bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişiden 1'i öldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirdi.

İncilli Mahallesi Cemalettindere Caddesi'nde Suriye uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı kavga çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada bıçakla yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Ahmed El Abid (30) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Osman Nevtan Angün - Güncel

Sakarya Suriye kavga Güncel Haberler

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