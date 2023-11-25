Sakarya'da Beton Elektrik Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Oktay Göçer yaşamını yitirdi. Kazada Göçer'in kontrolünü kaybettiği otomobilde sıkıştığı ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldığı belirtildi.

SAKARYA'da beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Oktay Göçer (28) yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi'nde meydana geldi. Oktay Göçer'in kontrolünü yitirdiği 41 FP 560 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Otomobilde sıkışan Göçer, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Göçer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.