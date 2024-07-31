Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Belediye Otobüsü Şoförü Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 23 numaralı otobüsüne binen bir kadın yolcu, otobüs seyir halindeyken bayıldı. Otobüs şoförü, diğer yolcuların uyarısıyla hemen harekete geçerek yolcuyu hastaneye götürdü. Olay, otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 23 numaralı otobüsüne binen kadın yolcu, araç Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı'nda seyrederken bayıldı.

Diğer yolcuların uyarısıyla otobüs şoförü Erhan Kaş, Büyükşehir Merkez Koordinasyon Amirliği'ne bilgi verdi, ardından güzergahtan çıkarak yolcuyu Yenikent Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

Yolcuların yardımıyla araçtan indirilen kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Otobüste yaşananlar, aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yaşananların yardımseverliğin ve dayanışmanın önemli bir örneği olduğu belirtilerek, "İşini en iyi şekilde yapan, vatandaşımıza karşı duyarlı davranan ve gayret ortaya koyan personelimize teşekkür ediyoruz. Bu arada hastaneye kaldırılan vatandaşımızın da sağlık durumunun çok iyi olduğu bilgisini paylaşmak isteriz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Kamerası Sakarya Yaşam Güncel Haberler

BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı

BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı

 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

 Suikastın düzenlendiği anlarda Netanyahu Savunma Bakanlığı'ndaymış

Suikastın düzenlendiği anlarda Netanyahu Savunma Bakanlığı'ndaymış

Bakmadan Geçme

Chelsea Club America maçı hangi kanalda? Chelsea Club America maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Yeni Hamas lideri kim oldu? Haniye'nin ölümü sonrası Hamas'ın yeni lideri kim oldu, Haniye'nin yerine kim geçti? YouTube çöktü mü? Problem mi var? Bugün 31 Temmuz YouTube sorun mu var? YouTube öne çıkanlar gözükmüyor! YouTube'da sorun mu var? İzmir yangın mı çıktı? SON DAKİKA İzmir URLA yangın söndü mü? Liverpool Arsenal maçı hangi kanalda? Liverpool Arsenal maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Süper Lig yeni kupası nasıl, 2024-25 şampiyonluk kupası görseli ve detayları! S Sport Plus CANLI izle! (MİLAN-REAL MADRİD) S Sport 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Haniye nasıl öldü, kim öldürdü? Haniye'ye kim suikast yaptı, neden öldürüldü? Fenerbahçe Lille ilk maç ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe Lille ilk maç kimin stadında, İstanbul'da mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 31 Temmuz Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Haniye kimdir? İsmail Haniye nereli, kaç yaşında öldürüldü? 1 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? MasterChef 17. yarışmacı kim oldu? 31 Temmuz ana kadroya kim girdi? 1 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece?
Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title