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Sakarya'da bayramlaşma programı düzenlendi

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
Sakarya'da bayramlaşma programı düzenlendi

Sakarya'da kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Sakarya'da kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince arife günü Ormanpark'ta bayramlaşma programı düzenlendi.

Tesis girişinde hazırlanan bölümde karşılama yapan Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, katılımcıların bayramını kutladı.

İkramların verildiği program sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Programa, Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar, AK Parti Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek ve Recep Uncuoğlu, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, ilçe belediye başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

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