Sakarya'da Bayram Trafiği: Uzun Araç Kuyrukları Görüntülendi

Sakarya'da Bayram Trafiği: Uzun Araç Kuyrukları Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu ile Anadolu Otoyolu'nun kesişiminde uzun araç kuyrukları oluştu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi. İl genelinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Otoyolda trafik zaman zaman durma noktasına geldi: Kilometrelerce araç kuyruğu böyle görüntülendi

SAKARYA - Kurban Bayramı tatili sebebi ile memleketlerine gitmek için erkenden yola çıkan tatilciler, arife günü Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu ile Anadolu Otoyolu'nun kesiştiği noktada uzun araç kuyrukları oluşturdu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte oluşan araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen bazı vatandaşların erkenden yola çıkmaya başlaması ile Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluşmaya başladı. Dün gece saatlerinde iki otoyolun kesişim noktasında ise trafik durma noktasına gelmişti. Bayram arifesinde yolarda olan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Kuzey Marmara Otoyolu'yla kesiştiği noktada yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte oluşan araç kuyrukları havadan görüntülendi. Anadolu Otoyolu Akyazı kesiminde arızalanan araçlarında emniyet şeridine çekerek yardım bekledikleri görüldü. Ayrıca Sakarya Valiliği koordinesinde bayram için alınan tedbirler çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şehir genelinde denetimlerini artırdı. Ekipler, trafik güvenliği başta olmak üzere diğer birçok noktada da yoğun önlemler aldı. Şehir genelinde Kurban Bayramı süresince emniyet ve jandarma olarak 649 ekip, 3 bin 570 personel görevlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - Güncel
Çin lideri Xi Jinping ile görüşen Trump'tan ilk mesaj: Çok olumlu geçti, beni Pekin'e davet etti

Çin lideri ile görüşen Trump'tan ilk mesaj geldi
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.