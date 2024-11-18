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Sakarya'da Başından Vurulmuş Bir Kişi Bulundu

Sakarya'da Başından Vurulmuş Bir Kişi Bulundu
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Esentepe Mahallesi'nde bir kişi başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili olarak polis inceleme başlattı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Esentepe Mahallesi'ndeki bir kişiyi boş arazide otomobilin önünde başından vurulmuş halde yerde görenler, durumu 112 Acil Servis Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin Volkan Ç. (40) olduğu belirlendi.

Polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen silaha el koyarken, cenaze Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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