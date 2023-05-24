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Sakarya'da bariyere çarparak devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

Sakarya'da bariyere çarparak devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin bariyere çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin bariyere çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Oktay U. idaresindeki 54 KT 987 plakalı hafriyat kamyonu, D-650 kara yolu Kemaliye Mahallesi mevkisinde, mazotu bittiği için park halinde duran Saim S. yönetimindeki kamyonete çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada kamyona çarpmamak için manevra yapan Ayhan Ü. yönetimindeki 54 D 2364 plakalı otomobil de bariyere çarparak devrildi.

Kazada otomobil sürücüsünün eşi Süheyla Ü. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel

Sakarya Güncel Haberler

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