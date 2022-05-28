Sakarya'da baraj, kanal, gölet ve akarsulara girmek yasaklandı - Haberler

Sakarya'da boğulma olaylarını önlemek amacıyla sulama kanalı, baraj, her türlü gölet ve akarsulara girilmesi yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent sınırları içinde yaz günlerinde serinlemek ve yıl boyunca diğer sebeplerle sulama kanalı, baraj, her türlü gölet ve akarsulara girilmesi sebebiyle yaşanabilecek boğulma vakalarını önlemek amacıyla bir dizi karar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, il sınırları içinde özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla baraj, gölet, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde ve akarsularda suya girmenin yasaklanması, baraj, gölet, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya giren 15 yaş ve üzeri kişilere idari yaptırım cezasının uygulanması kararı alındığı ifade edildi.

Söz konusu yerlerde suya giren 15 yaşından küçüklerin sulardan çıkarılarak uzaklaştırılması kararı alındığı aktarılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ ve yerel yönetimlerce, özellikle 15 yaşını doldurmamış çocukların serinlemek amacıyla baraj, gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya girmelerinin önlenmesi amacıyla kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapılmasına karar verildiği kaydedildi.