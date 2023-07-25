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Sakarya'da Baba, Arsa Tartışması Yüzünden Oğlunu Vurdu

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir kişi, arsa meselesi yüzünden tartıştığı oğlunu silahla vurarak yaraladı. Baba, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir kişi, arsa meselesi yüzünden tartıştığı oğlunu silahla vurarak yaraladı.

Çukurköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda baba Y.Y. ile oğlu M.Y. arasında arsa meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada baba yanında bulundurduğu silah ile oğluna ateş etti. M.Y. kanlar içinde yere yığılırken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Hususa ilişkin inceleme başlatan jandarma ekipleri oğlunu yaralayan babayı gözaltına aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Sakarya Güncel Haberler

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