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Sakarya'da Azerbaycan Uyruklu Kadının Ölümüne Neden Olan Sanığa Müebbet İstemi

Sakarya'da Azerbaycan Uyruklu Kadının Ölümüne Neden Olan Sanığa Müebbet İstemi
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Azerbaycan uyruklu Şelale M.'yi silahla vurarak öldüren sanık A.A'nın davasında, savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Azerbaycan uyruklu kadını silahla vurarak öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık A.A, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz verilen tanık A.K, maktul Şelale M'nin kendisinin teyzesi olduğunu belirterek, "Olaydan önce teyzemle önceki iş yerine eşyalarını almaya gitmiştik. Orada bulunan ismini bilmediğim ancak görsem tanıyabileceğim bir bayan, 'Teyzeni tek başına bırakmayın, bunlar kötü aile, teyzeni öldürecekler.' dedi. Sanığı daha önce görmüştüm, bayan söyledikleriyle sanığı kastetmişti." dedi.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık A.A, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Söz alan müşteki ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatları, sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamını ve mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için sanık ve avukatına süre verilmesini kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

Süreç

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 20 Kasım 2024'te Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta yolda yürüyen Azerbaycan uyruklu Şelale M. (32), erkek arkadaşı olduğu öğrenilen A.A'nın (46) silahlı saldırısına uğramıştı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın kurtarılamamıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayda kullandığı tabancayla yakalanan zanlı A.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklamıştı.

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Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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