Sakarya'da Ayı Saldırısına Uğrayan Cevat Sunman Yaşadıklarını Anlattı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ayının saldırması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi yaşadıklarını anlattı.

İlçede ikamet eden Cevat Sunman, dayısının oğlunun evine gittiği esnada Güney Mahallesi mevkisinde dere yatağının olduğu bölgede ayı saldırısına uğradı.

Ayıdan kurtulmayı başaran Sunman, durumu telefonla yakınlarına bildirdi.

Sunman, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Sunman, AA muhabirine, dayısının oğlunun evine gitmek üzere evden çıktığını, kestirme yol olarak kullandığı yolda ayı saldırısına uğradığını söyledi.

Sunman, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Omuzuma doğru saldırdı, ayaklarını kaldırdı ve düştüm. Ayı da düştü. Ben yukarı doğru tırmandım, bir ağaç vardı orada. Oradaki taşlar beni kurtardı ve tepeye çıktım. Dayımın oğluna telefon ettim. O ambulans çağırdı, ben de o esnada onun evine gittim. Ambulans oraya geldi ve beni hastaneye getirdiler. Ayı peşimden gelmedi o sırada, ben yukardan bakınca aşağıda ana yola çıktığını gördüm. İki üç sene önce de bölgede bir ayı daha görmüştüm, o daha büyüktü ve kırmızı renkliydi. Bu ise bozayıydı. Tedavim devam ediyor. Daha önce midemden 14 kez ameliyat olduğum için ona da dikkat ediliyor. Saldırıdan dolayı omzum, başım ve ensem yanıyor."