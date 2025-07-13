Sakarya'da Ayı Araç Sürücüsünü Peşinden Koştu

Sakarya'da Ayı Araç Sürücüsünü Peşinden Koştu
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir ayı, kırsal mahalleye inerek bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi. Ayı, yaklaşık 2 kilometre boyunca aracın önünde gitti ve ormana girdi.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde kırsal mahalleye inen ayı, bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi. Yaklaşık 2 kilometre boyunca aracın önünde giden ayı, ormana girip gözden kayboldu.

Olay, saat 03.00 sıralarında Erenler ilçesinin kırsal Kayalar Memduhiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye inen bir ayı, bir sürücü tarafından görüntülendi. Mahalleden çıkıp, aracın önünde yaklaşık 2 kilometre giden ayı ormana girerek gözden kayboldu. O anlar, araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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