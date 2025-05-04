Sakarya'da Atla Dörtnala Giden Adam Görenleri Şaşırttı

Şehrin göbeğinde dörtnala: Gören dönüp bir daha baktı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinin en işlek caddesinde otomobillerinde arasında atla dörtnala giden adam hayrete düşürürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Serdivan ilçesi 2. Cadde üzerinde otomobillerinde arasında atla dörtnala giden adam hayrete düşürdü. Görenlerin dönüp bir daha baktığı olayı cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir kişi şaşırdığı anı, "Allah Allah adama bak" diyerek dile getirdi.