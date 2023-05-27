Sakarya'da Atık Su Arıtma Tesisi Yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kapasitesi artırılan Akyazı Atık Su Arıtma Tesisi tanıtıldı. Yapılan açıklamaya göre, tesiste düzenlenen programda konuşan Yüce, mevcut ihtiyaçları karşılamada yetersiz olan Akyazı arıtma tesisini yenileme çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kapasitesi artırılan Akyazı Atık Su Arıtma Tesisi tanıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tesiste düzenlenen programda konuşan Yüce, mevcut ihtiyaçları karşılamada yetersiz olan Akyazı arıtma tesisini yenileme çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti.

Çalışmalar sonunda tesise yeni bağlanan kanalizasyon hatlarıyla Atık Su Arıtma Tesisin kapasitesinin artırıldığını aktaran Yüce, "Azot ve fosfor giderimi de yapılarak Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliğinde belirtilen ileri arıtıma ilişkin deşarj limitleri de sağlanmıştır. Havalandırma havuzlarında klasik aktif çamur sisteminden uzun havalandırmalı aktif çamur sistemine geçilmiştir." ifadesini kullandı.

Yüce, arıtma tesisinden Akyazı ve Karapürçek ilçe merkezi ile Kuzuluk ve Küçücek bölgelerinin faydalandığını belirterek, şöyle devam etti:

"75 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak olan tesisimizde yapılan yenileme çalışmaları sayesinde yıllık 9 milyon metreküp atık su arıtılacak olup ortalama atık su debisi 14 bin metreküp günden 25 bin 500 metreküp güne çıkartılmıştır. Arıtma tesisi için 37 milyon 500 bin lira, ayrıca yine bu iş kapsamında muhtelif çaplarda 7 kilometrelik atık su hattı için 8 milyon lira harcanmıştır. Akyazı'mız için önemli olan bu projemizin toplam maliyeti 45 milyon 500 bin liradır."

Yüce, Vakıf Mahallesi'nden başlayan ve Kuzuluk'a kadar giden ana caddeyi programa aldıklarını anlatarak, 12 kilometrelik güzergahta yenileme çalışmalarının başlayacağını bildirdi.

AK Parti Milletvekili Lütfi Bayraktar ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan da çalışmalardan dolayı Yüce'ye teşekkür etti.