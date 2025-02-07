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Sakarya'da ateş açılan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Sakarya'da ateş açılan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde, Sapanca yönünde seyreden K.T. (20) idaresindeki 41 AKB 278 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araçtan inen kişi veya kişiler tarafından ateş edildi.

Sürücü ile yanında bulunan Mert Elter (21) yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan Elter, kurtarılamadı. K.T'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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