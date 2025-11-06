Sakarya'da Atatürk'ün Vefat Yıldönümü İçin Siren Testi Yapılacak
Sakarya'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla siren sistemleri test edilecek. 10 Kasım'da sirenler çalacak ve 07 Kasım'da da deneme amaçlı ikaz yapılacak.
Sakarya'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü kapsamında çalınacak ikaz ve alarm sistemleri test edilecek.
Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü kapsamında 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.05'te 2 dakika süreyle kent genelinde siren sisteminin çalacağı bildirildi.
Sistemin yarın test edileceği ve vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, "Siren sistemlerinin kontrolü yapılacağından 07 Kasım 2025 Cuma günü saat 14.00'de ilimizdeki mevcut sirenler deneme maksadıyla sarı ikaz şeklinde çaldırılacaktır." ifadelerine yer verildi.