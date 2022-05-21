"Aronya" üretimiyle kent ekonomisine katkı sağlanacak

Sakarya'nın verimli tarım arazilerine fideleri dikilen, sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın, elde edilecek yüksek verimle kent ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kent genelinde 150 dönüm alanda dikilen aronya fideleriyle, gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerine ham madde temin edilecek.

Valilik, Sakarya Ticaret Borsası (STB), İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) arasında imzalanan iş birliği protokolüyle bitkinin uluslararası pazara sunulması planlanıyor.

TARIMKON, kentte üretilen tüm aronyalar için alım garantisi veriyor.

Ürün alımının ikinci yılda, ekonomik verimin üçüncü yılda alınmaya başlandığı aronyadan ilk etapta dekar başına 400-500 kilogram, sonraki yıllarda 2 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

"Bitkinin katma değeri yüksek"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Adapazarı ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde Faruk Say'a ait 10 dönümlük bahçede gerçekleştirilen aronya fidesi dikimine katıldı.

Kaldırım, AA muhabirine, bitkinin katma değerinin yüksek olduğunu söyledi. Dikim yapılan bahçenin bölgeye örnek teşkil edeceğini dile getiren Kaldırım, dünyada çok bilinen bu bitkinin Türkiye ve Türk çiftçisi için yeni olduğunu belirtti.

Kaldırım, aronyanın fiyatının borsada belirlendiğine dikkati çekerek, "Katma değeri yüksek, özellikle yemiş olarak tüketilmesinin yanı sıra birçok sektörde kullanılan, kendisinden yeni ürünler elde edilen, gıda, tıp, ilaç, kozmetik sektörlerinde ham madde olarak kullanılan değerli bir ürün." diye konuştu.

Sakarya'da aronya dikimi yapılan arazi büyüklüğünün 150 dönüm olduğunu belirten Kaldırım, verimli toprakları değerlendirmek için katma değerli bu ürünü kullanacaklarını vurguladı.

Kaldırım, "Hedefimiz şehrimizi bir aronya şehri haline getirmek ve çiftçimizin gelirini artırmak." dedi.

Aronyaya dünya pazarında ciddi talep olduğunu belirten Kaldırım, bitkinin büyüyen bitkisel ilaç sektöründe önemli yeri olduğunu dile getirdi.

TARIMKON'un alım garantisi vermesinin önemine işaret eden Kaldırım, "Çok ciddi bir fizibilite çalışması yaptırdık, 'Dünyada pazarı nedir, ne kadar tüketiliyor, nasıl talep görüyor, fiyatı nedir?' diye. Sadece şunu söylemek gerekiyor; internet sitesi üzerinden ham olarak satış fiyatı 16 dolar. Ham olarak bile çok kıymetli bir ürün." dedi.

Kaldırım, Sakarya'da aronya yetiştirilmesinin yanı sıra fide üretimi yapılmasını da arzu ettiklerini söyledi.

"Tüm süreçlerde çiftçinin yanında olacağız"

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da Sakarya'da aronya yetiştirilmesine öncülük etmekten gurur duyduklarını, hasada kadar tüm süreçlerde çiftçinin yanında olacaklarını ifade etti.

TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel de aronya bitkisinin dikimini Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Pazar bulma noktasında çiftçilere yardımcı olacaklarını söyleyen Yüksel, üretilecek tüm aronyalar için alım garantisi verdiklerini kaydetti.