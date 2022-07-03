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Sakarya'da arkadaşıyla denize giren çocuk boğuldu

AA - Osman Nevtan Angün - Güncel
Sakarya'da arkadaşıyla denize giren çocuk boğuldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde arkadaşıyla denize giren 10 yaşındaki çocuk boğuldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde arkadaşıyla denize giren 10 yaşındaki çocuk boğuldu.

Karasu 32 Evler mevkisinde serinlemek için denize giren Efe Kağan Buğra K. ve arkadaşı, can simidiyle suya açıldı.

Simitlerin çıkmasıyla halatlı dubalara da tutunamayan iki çocuk suya battı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları tarafından sudan çıkarılan arkadaşlar, sağlık görevlilerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Efe Kağan Buğra K, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Osman Nevtan Angün - Güncel

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