Sakarya'da arazi meselesi yüzünden tartışma: Baba oğlunu tabancayla yaraladı
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, arazi meselesi yüzünden tartıştığı oğlunu tabancayla yaralayan baba gözaltına alındı. Olayda yaralanan oğlu hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, arazi meselesi yüzünden tartıştığı oğlunu tabancayla yaralayan baba gözaltına alındı.
Çukurköy Mahallesinde Y.Y. (73) ile oğlu M.Y. (50) arasında arazi konusunda tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Y, oğluna tabancayla ateş etti.
Elinden yaralanan M.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli Y.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel