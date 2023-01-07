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Sakarya'da aracın çarptığı bir kişi öldü

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Sakarya'da aracın çarptığı bir kişi öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşına geçmek isterken aracın çarptığı kişi öldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşına geçmek isterken aracın çarptığı kişi öldü.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı Karakamış mevkisinde Karaman Mahallesi'nden Adapazarı istikametine giden Y.K. idaresindeki 54 AG 513 plakalı otomobil, halı sahadan çıkarak duble yolun karşısına geçmeye çalışan Melih Göçer'e çarptı.

Kaza nedeniyle aynı istikametteki sürücüleri öğrenilemeyen 54 AFP 568 ve 54 AAN 481 plakalı otomobiller de Y.K. idaresindeki araca çarptı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ağır yaralanan Göçer, kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

Karaman Sakarya Güncel Haberler

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