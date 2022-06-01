Sakarya'da anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Sakarya'da anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

AA - Uğur Subaşı - Güncel
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Sakarya'da anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde televizyon antenini düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen 83 yaşındaki Hasan Günal, yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde televizyon antenini düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen 83 yaşındaki Hasan Günal, yaşamını yitirdi.

Doğantepe Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Günal, televizyon antenini düzeltmek için müstakil evinin çatısına çıktı.

Bu esnada dengesini kaybeden Günal, çatıdan düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Günal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

AA / Uğur Subaşı - Güncel

Hasan Günal Sakarya Geyve Güncel Haberler

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