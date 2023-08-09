Sakarya'da Anneler Günü Tartışması Kanlı Bitti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde annesiyle tartışma yaşayan bir şahsın ateş ettiği tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen bir kadına isabet etti. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şahıs ise gözaltına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde annesiyle tartışma yaşayan şahsın, ateş ettiği tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen bir kadına isabet etti.

Küpçüler Mahallesi'nde meydana gelen olayda T.D, annesi Y.E. ile tartışmaya başladı. Tartışma neticesinde T.D., tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar yoldan geçen T.T. isimli kadına isabet etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ayağından yaralanan kadın hastaneye sevk edildi. Kadının durumunun iyi olduğu, gözaltına alınan şahsın da emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA