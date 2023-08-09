Sakarya'da Anneler Günü Tartışması Kanlı Bitti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde annesiyle tartışan bir kişi tüfekle ateş açtı ve yoldan geçen bir kadını yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise gözaltına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde annesiyle tartışan kişinin tüfekle ateş etmesi sonucu yoldan geçen bir kadın yaralandı.

Küpçüler Mahallesi'nde T.D, yaşadığı evinin önüne geldiği annesi Y.E. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sonucu T.D'nin ateş ettiği tüfekten çıkan saçmalar, bölgeden geçen bir kadına isabet etti.

Ayağından yaralanan T.T, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli T.D'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.