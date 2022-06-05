Sakarya'da alkollü eğlence mekanlarına yönelik "huzur" uygulaması - Haberler

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Sakarya'da alkollü eğlence mekanlarına yönelik "huzur" uygulaması

AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Sakarya'da alkollü eğlence mekanlarına yönelik 'huzur' uygulaması

Sakarya'da alkollü eğlence mekanlarına yönelik "Ada'da Huzur-1 Uygulaması"nda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da alkollü eğlence mekanlarına yönelik "Ada'da Huzur-1 Uygulaması"nda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

14 işletmenin denetlendiği uygulamalarda 3 iş yerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı.

Uygulamada 177 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, hakkında "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.L. ile "güveni kötüye kullanma" suçundan yakalama kararı bulunan Ö.S. gözaltına alındı.

Ayrıca, ruhsatsız tabanca ile 7 mermi ele geçirildi.

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Sakarya Güncel Haberler

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