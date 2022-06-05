Sakarya'da alkollü eğlence mekanlarına yönelik "huzur" uygulaması Sakarya'da alkollü eğlence mekanlarına yönelik "Ada'da Huzur-1 Uygulaması"nda 2 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'da alkollü eğlence mekanlarına yönelik "Ada'da Huzur-1 Uygulaması"nda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi. 14 işletmenin denetlendiği uygulamalarda 3 iş yerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı. Uygulamada 177 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, hakkında "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.L. ile "güveni kötüye kullanma" suçundan yakalama kararı bulunan Ö.S. gözaltına alındı. Ayrıca, ruhsatsız tabanca ile 7 mermi ele geçirildi. AA / Emre Ayvaz - Güncel Emniyet Müdürlüğü Sakarya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sakarya'da alkollü eğlence mekanlarına yönelik 'huzur' uygulaması - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.