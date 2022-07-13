Sakarya'da akrabası tarafından silahla vurulan kişi öldü Sakarya'nın Akyazı ilçesinde arazi sınırı meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada akrabası tarafından silahla vurulan kişi hastanede yaşamını yitirdi. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde arazi sınırı meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada akrabası tarafından silahla vurulan kişi hastanede yaşamını yitirdi. İddiaya göre, Yörükyeri Mahallesi'nde ikamet eden Refik K. (52) ile amcasının oğlu C.K. (50) arasında arazi sınırı dolayısıyla kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine C.K, tabancayla akrabası Refik K'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Refik K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan C.K'yi gözaltına aldı. Şüpheli C.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel Sakarya Akyazı kavga Güncel Haberler

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