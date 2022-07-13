Sakarya'da akrabası tarafından silahla vurulan kişi öldü Sakarya'nın Akyazı ilçesinde arazi sınırı meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada akrabası tarafından silahla vurulan kişi hastanede yaşamını yitirdi. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde arazi sınırı meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada akrabası tarafından silahla vurulan kişi hastanede yaşamını yitirdi. İddiaya göre, Yörükyeri Mahallesi'nde ikamet eden Refik K. ile amcasının oğlu C.K. arasında arazi sınırı dolayısıyla kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Refik K, yanındaki tabancayla akrabası C.K'ye ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçe devlet hastanesine kaldırılan C.K, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan Refik K'nin yakalanması için çalışma başlattı. AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel Sakarya Akyazı kavga Güncel Haberler

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