Sakarya'da Ailenin Güçlendirilmesine İlişkin Çalıştay Düzenlenecek

Sakarya'da ailenin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat ve uygulamaların ele alınacağı çalıştay yarın düzenlenecek. Çalıştayda aile, eşitlik, adalet, sosyal kalkınma, refah, hayat boyu gelişim, öğrenme, çevre, iklim, teknoloji, dijitalleşme, sosyal hizmetler, sağlık ve sivil toplum kuruluşları konuları ele alınacak.

Sakarya'da yarın ailenin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat ve uygulamaların ele alınacağı çalıştay düzenlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Sakarya Üniversitesi işbirliği ve Adapazarı Belediyesinin desteğinin yanı sıra akademisyenlerin, sivil toplum ve kamu kurum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek çalıştayda, " Aile, Eşitlik ve Adalet", " Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", " Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", " Aile, Çevre ve İklim", " Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler", "Aile ve Sağlık" ile "Aile ve Sivil Toplum Kuruluşları" konulu oturumlar yapılacak.

Ailenin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat, uygulamalar ve bu konuda geliştirilmesi gereken alanların konuşulacağı çalıştayda, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik geliştirilebilecek politikalar ile ailenin korunmasına ilişkin hak ve sorumlulukların güvence kapsamının nasıl genişletileceğine yönelik yapılacak çalışmalar görüşülecek.

Çalıştayda, ailenin korunması ve güçlendirilmesinde teknolojinin bilinçli kullanımı ve teknolojik gelişme sürecinin aile lehine kullanımının sağlanmasına yönelik araçların oluşturulması, aile bireylerinin bilinçli medya kullanımına ilişkin kapasitenin artırılması ve aile dostu yapımların teşvik edilmesi çalışmaları masaya yatırılacak.

Ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmeleri amacıyla alınabilecek ek tedbirler, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek ekonomik ve sosyal desteklerin neler olması gerektiği konularının da görüşüleceği çalıştayda, aile ilişkilerinin sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlayacak unsurlar ile aile odaklı sosyal hizmet uygulamalarında yaşanan sorunlar ve öneriler konuşulacak.

Yarın bir otelde gerçekleştirilecek çalıştayda ayrıca, sosyal hizmet modelinin güçlendirilmesi ve ailelerin sosyal hizmetlere erişimlerinin artırılması için yapılacak çalışmalara da değinilecek.