Sakarya'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, iki aile arasında çıkan 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın taraflardan birinin kız yeğenine laf atılması yüzünden çıktığı iddia edildi.

Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Mustafa Keskin (50) ve Numan Kotan (45) hayatını kaybederken, Murat K. (40) ve Yusuf K. yaralandı. Şüpheliler İ.K. ve E.K. ise olay yerinden farklı araçlarla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri sokakta başlayan caddeye taşan kavgada, olay yerinde çok sayıda boş kovan ile suçta kullanılan bir silah ele geçirdi. Jandarma ekipleri, İ.K. ve E.K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

E.K.'nin kız yeğenine laf atıldığı, bu nedenle E.K. ile Yusuf K. arasında iki gün önce tartışma yaşandığı ve Yusuf K.'nin babası Mustafa K.'nin de yaşanan tartışmanın ardından E.K. ile konuşmaya gittiği, tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüştüğü ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.