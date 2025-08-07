Sakarya'da Aileler Arası Silahlı Kavga: 2 Ölü, 3 Tutuklama

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, iki aile arasında çıkan 2 kişinin öldüğü ve 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde önceki gün saat 21.30 sıralarında iki aile arasında geçmişten gelen husumet sebebiyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi Kavgada Mustafa Keskin (50) ve Numan Kotan'ın (45) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Murat K. (36) ile durumu hafif olan Y.K. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası şüphelilerden İ.H.K. (48) kendi aracıyla, E.K. (32) ise başkasına ait bir aracı silahla gasbederek olay yerinden kaçtı. Yapılan araştırmada, olay günü olay yerinde tabanca taşıdığı tespit edilen şüpheliler Ö.K. ve H.K., gözaltına alınıp aynı gün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüphelilerden İ.H.K. de dün saat 11.00 sıralarında teslim oldu. İ.H.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili E.K'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.