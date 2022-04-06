Son dakika haberi... Aile içi tartışmada öldürülen 3 kişi toprağa verildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, tartıştığı kardeşi tarafından silahla vurularak öldürülen ağabey, eşi ve oğlunun cenazeleri defnedildi.

Yakınları tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'nden alınan cenazeler, Adapazarı Şeker Mahallesi'ndeki İstiklal Camisi'ne getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından öğle vakti kılınan namazın ardından cenazeler, Serdivan Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreni sırasında ayakta durmakta güçlük çeken aile yakınları gözyaşı döktü.

Olay

Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta dün, Ç.G. (54), tapu meselesi yüzünden tartıştığı ağabeyi B.G. (65), yengesi D.G. (59) ve yeğeni T.G'ye (31) tabancayla ateş etmişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.G, D.G. ve T.G'nin hayatını kaybettiğini belirlemiş, ailenin diğer çocuğunun balkonda saklanarak saldırıdan kurtulduğu öğrenilmişti.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Ç.G'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.