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Sakarya'da Aile Hekimlerine Akılcı İlaç ve Laboratuvar Eğitimi

Sakarya'da Aile Hekimlerine Akılcı İlaç ve Laboratuvar Eğitimi
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Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, aile hekimlerine yönelik 'Akılcı İlaç ve Akılcı Laboratuvar' eğitimi düzenledi. Eğitimde çeşitli konularda uzmanlar sunum yaptı ve sağlık hizmetindeki artışa dikkat çekildi.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aile hekimlerine yönelik "Akılcı İlaç ve Akılcı Laboratuvar" eğitimi gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplum Sağlığı Birimi ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca aile hekimlerine Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda 2 gün eğitim verildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, havaların soğumasıyla birinci basamak sağlık hizmetinde başvuruların arttığını belirtti.

Eğitimde, Uzm. Dr. Kenan Evren Öztop "Akılcı İlaç Kullanımı", Uzm. Dr. Ceyhun Gözükara ve Uzm. Dr. Gülay Trak "Akılcı Laboratuvar Kullanımı", Uzm. Dr. Elif Merve Tunagür ve Çocuk Gelişimcisi Özge Güven, "Otizm, Çocuk Gelişimi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Çalışmaları" hakkında sunum yaptı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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