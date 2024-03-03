Sakarya'da ahşap atölyesinde yangın çıktı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan ahşap atölyesinin deposunda çıkan yangın, küçük çapta hasara neden oldu. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ahşap atölyesinin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Arifbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan ahşap atölyesinin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, depoda küçük çapta hasar oluştu.