Sakarya'da ahırda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Sakarya'da ahırda çıkan yangın söndürüldü

AA - Uğur Subaşı - Güncel
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Sakarya'da ahırda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü.

Çaybaşı Yeniköy Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Ali Kala'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ve ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvan olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından dışarıya çıkartıldı.

Ekiplerin kontrol altına alarak söndürdüğü yangın ahırda hasar oluşturdu.

AA / Uğur Subaşı - Güncel

İtfaiye Yeniköy Sakarya Güncel Haberler

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