Sakarya'da ağaçlara takılan paraşütçü, AFAD ekibince kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da ağaçlara takılan paraşütçü, AFAD ekibince kurtarıldı

AA - İbrahim Yozoğlu - Güncel
Sakarya'da ağaçlara takılan paraşütçü, AFAD ekibince kurtarıldı

Sakarya'da ormanlık alanda ağaçlara takılarak mahsur kalan yamaç paraşütçüsü, AFAD ekibince kurtarıldı.

Sakarya'da ormanlık alanda ağaçlara takılarak mahsur kalan yamaç paraşütçüsü, AFAD ekibince kurtarıldı.

Serdivan ilçesindeki Kırantepe mevkisinden yamaç paraşütüyle havalanan Mustafa Büyükkaya (45), ormanlık alandaki ağaçlara takılarak mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD ekibi yönlendirildi.

AFAD ekibi, makaralı halatlarla tırmanarak ağaç dalları arasında asılı kalan Büyükkaya'yı aşağıya indirdi.

Büyükkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title