Sakarya'da afet ve acil durum risklerinin azaltılmasına yönelik proje hazırlamayı hedefleyen kişilere uygulamalı eğitim verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılay Sakarya Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen eğitime, 40 afet gönüllüsü ve afet dernekleri temsilcileri katıldı.

Türk Kızılay Sakarya Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde bir araya gelen katılımcılar, "Fon kaynakları nedir ve nasıl ulaşılır, afet ve acil durumlara karşı kullanılabilecek erasmus+ programları nelerdir, Avrupa dayanışma programı ve bu kapsamda sahada uygulanabilecek gönüllülük programları nelerdir, sivil toplum kuruluşlarının kullanabileceği fon kurumları ve araçlar nelerdir, bireysel afet gönüllüleri ve aktivistlerin kullanabileceği fon araçları nelerdir, afet gönüllüleri veya bireysel gönüllülerin yurt dışında fon kaynaklarıyla yapabilecekleri gönüllülük çeşitleri nelerdir?" konu başlıklarında eğitim aldı.

İki gün süren eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.

AFAD eğitmeni Mahmut Kılıç, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen eğitimler sonunda katılımcılara sertifika verdiklerini söyledi.