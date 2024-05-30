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Sakarya'da AFAD Personeline Su Üstü Arama Kurtarma Eğitimleri Devam Ediyor

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Sakarya'da göreve yeni başlayan AFAD personeline verilen su üstü arama kurtarma eğitimleri ikinci grupla devam ediyor. İstanbul, Bilecik, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Sinop il müdürlüklerinden 32 AFAD personeli eğitimlere katıldı. Eğitimlerde personeller, su üstünde baygın kazazede taşıma, ekipman kullanımı, yüzme teknikleri, suda ip atma gibi arama kurtarma becerilerini uygulamalı olarak öğreniyor.

Sakarya'da göreve yeni başlayan AFAD personeline verilen su üstü arama kurtarma eğitimleri ikinci grupla devam ediyor.

Sakarya AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Düzce'de Melen Çayı'nda gerçekleştirilen eğitimlere, İstanbul, Bilecik, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Sinop il müdürlüklerinden 32 AFAD personeli katıldı.

Uzmanlardan iki gün teorik bilgi alan personeller, su üstünde baygın kazazede taşıma, ekipman kullanımı, yüzme teknikleri, suda ip atma gibi arama kurtarma eğitimlerini sahada uygulamalı öğreniyor.

Personelin bilgi ve becerisinin artırılması amacıyla düzenlenen eğitimler, yeni gruplarla sürecek.

Kaynak: AA / Güncel

Zonguldak Kastamonu İstanbul Bilecik Sakarya Bartın Sinop Düzce AFAD Güvenlik Acil Durum Sağlık Güncel Haberler

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