Sakarya'da 9. Şeravaz ve Pekmez Şenliği Coşkusu

Sakarya'da 15 Temmuz Milli İrade Derneğince "9. Şeravaz ve Pekmez Şenliği" gerçekleştirildi.

Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'ndeki derneğin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte pekmez kazanları kaynatıldı.

Pişirme aşamasından sonra kavanozlara doldurulan pekmezler ile yöreye ait kabak tatlısı, fındık, şenlik alanında suda pişirilen mısır, üzüm, kazanlarda hazırlanan biber salçası ve çeşitli yerel tatlar, misafirlere ikram edildi.

Öte yandan şenlikte bazı yerel firmalar da çeşitli ürünlerini sergiledi.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dernek Genel Başkanı Ali İnci, AA muhabirine, şenliğin 9'uncusunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğin çok güzel geçtiğini dile getiren İnci, "Burası tam bir festival havasına dönmeye başladı. Kültürümüzü yaşatmaya devam ediyoruz. Bunu çocuklarımıza, öğrencilerimize ve gençlerimize aşılamanın gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Meclis Başkanı Erdem Ercan, belediye başkanları, protokol üyeleri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.