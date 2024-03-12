Sakarya'da 9 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Erenler Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında bir aracı durdurdu.

Araçta ve içindeki 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, 9 milimetre çapında ruhsatsız 8 glock marka tabanca, 1 tabanca ve 9 şarjör ile 15 fişek ele geçirildi.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.