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Sakarya'da 8 gazino ve 1 restoran mühürlendi

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 8 gazino ve 1 restoran mühürlenerek, 30 gün faaliyetten men edildi. Karasu Kaymakamlığının talimatıyla yapılan çalışma, fuhşa aracılık ve yer temini suçlarına yönelik düzenlenen operasyon sonrasında gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 8 gazino ve 1 restoran mühürlenerek, 30 gün faaliyetten men edildi.

Karasu Kaymakamlığının talimatıyla belediye ekipleri, ilçedeki gazinolar bölgesine gitti.

Ekipler, 8 gazino ve 1 restoranı mühürledi. İşletmeler, 30 gün faaliyetten men edildi.

Zabıta ekipleri de sahiplerini bilgilendirdikleri işletmeleri mühürledi.

Çalışmanın, 25 Kasım'da "fuhşa aracılık ve yer temini"ne yönelik düzenlenen, 49 Özbekistan, 8 Azerbaycan ve 4 Türkmenistan uyruklu kadının yakalandığı ve 5 kişinin tutuklandığı operasyon sonrasında, Kaymakamlık kararıyla yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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