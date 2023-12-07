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Sakarya'da 8 gazino ve 1 restoran mühürlendi

7 Aralık 2023 00:53 Son Güncelleme: 00:54 Abone Ol

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 8 gazino ve 1 restoran mühürlenerek, 30 gün faaliyetten men edildi. Karasu Kaymakamlığının talimatıyla yapılan çalışma, fuhşa aracılık ve yer temini suçlarına yönelik düzenlenen operasyon sonrasında gerçekleştirildi.