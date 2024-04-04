Sakarya'da 795 Şüpheliden 151'i Cezaevine Gönderildi

Sakarya'da geçen ay haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 795 şüpheliden 151'i cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mart ayında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahısların yakalanması için çalışma yürüttü.

Operasyonlarda, terör örgütüne üye olma suçundan 2, hırsızlıktan 33, yağmadan 4, dolandırıcılıktan 57 ve farklı suçlardan aranan 699 olmak üzere toplamda 795 zanlı yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlünün de aralarında olduğu 151 şüpheli, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

?Böylece son 7 ayda aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 4 bin 540 şüpheli yakalanmış oldu.