Sakarya'da 72 Cankurtaran, Karadeniz Kıyısında Göreve Başlıyor

Sakarya'da 72 Cankurtaran, Karadeniz Kıyısında Göreve Başlıyor
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından seçilen 72 cankurtaran, 1 Haziran'dan itibaren Karadeniz sahillerinde denizcilerin güvenliğini sağlayacak. Cankurtaranlar, zorlu eğitimlerden geçerek çeşitli ekipmanlarla tatbikatlarını tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince zorlu eğitimlerden geçirilerek seçilen 72 cankurtaran, 1 Haziran'dan itibaren Karadeniz kıyısındaki sahillerde denize girenlerin can güvenliğini sağlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, cankurtaranlar Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da 54 kilometrelik sahil şeridinde görev yapacak.

Zorlu sınavları geçtikten sonra 46 kulede, 7 jet ski, 2 ATV, bot ve arazi aracıyla son tatbikatını gerçekleştiren cankurtaranlar, suda insan çekme, su altı ve su üstü kurtarma kabiliyeti, vakaya en hızlı müdahale konularında eğitim gördü.

Cankurtaran operasyonlarını, 3 ilçede kurulacak merkezlerde 2 idari personel komuta edecek.

Sezon öncesi bölgede hazırlıklarını tamamlayan cankurtaranlar, 1 Haziran'dan itibaren 15 Eylül'e kadar 10.00-19.00 saatlerinde hizmet verecek.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
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