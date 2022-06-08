Sakarya'da 6. Ülke Sunum Yarışması'na katılan öğrencilere sertifika verildi - Haberler

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Sakarya'da 6. Ülke Sunum Yarışması'na katılan öğrencilere sertifika verildi

AA - Uğur Subaşı - Güncel
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Sakarya'da 6. Ülke Sunum Yarışması'na katılan öğrencilere sertifika verildi

Sakarya'da Genç Ticaret Köprüsü Projesi kapsamında düzenlenen 6. Ülke Sunum Yarışması'na katılan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Sakarya'da Genç Ticaret Köprüsü Projesi kapsamında düzenlenen 6. Ülke Sunum Yarışması'na katılan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Sakarya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, SAÜ, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Genç MÜSİAD ve Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneğinin birlikte yürüttüğü proje kapsamında MÜSİAD binasında 6. Ülke Sunum Yarışması gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, "Uluslararası öğrencilerimizin sunumlarını başarılı buldum. Projeyle misafir öğrencilerimizin birikimini sektöre aktaran Yedirenk ve MÜSİAD Sakarya'ya teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Nitelikli uluslararasılaşmanın Türkiye'yi ve insanlığı genişleteceğine ve geliştireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Program sonunda yarışmaya katılan öğrencilere sertifikaları verildi.

Yarışmada "Kuzey Makedonya" tanıtımıyla Ana Jakimovska'nın sunumu birinci seçildi.

AA / Uğur Subaşı - Güncel

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği Togo Cumhuriyeti Türkiye Sakarya Güncel Haberler

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