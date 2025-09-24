Hendek Makarna Fabrikası Patlamasında Cezalar Kesildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde geçen yıl 5 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 1'i tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık fabrika müdürü V.U, tutuksuz sanık elektrik bakım sorumlusu Y.T. ile hayatını kaybedenlerin bazı yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Patlamadan korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B. ise duruşmaya, bulunduğu ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından tanık olarak dinlenen Z.Y, olayda kolundan ve sırtından yaralandığını belirterek, "Her ne kadar soruşturma aşamasında şikayetçi olmasam da mağdurum ve hakkımı talep ediyorum." dedi.

Z.Y'nin avukatı da dosyanın eksikliklerle bu aşamaya geldiğini, patlamanın nedeninin belli olmadığını, soruşturma aşamasında acelece takipsizlik kararı verildiğini, Z.Y'nin sahte imzası kullanılarak kişilik haklarının elinden alındığını savunarak, buna ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti. Suçun "bilinçli taksir" olduğunu hatta "olası kastın" tartışılabileceği görüşünü dile getiren avukat, sanıkların üst hadden cezalandırılmasını istedi.

Olayda hayatını kaybeden Nail Karagüzel'in annesi Saniye Karagüzel de sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanıklar ve dışardakiler elini kolunu sallayarak geziyorlar. Oğlum yandı, kül oldu. İhmal var. Sanıkların ve dışardakilerin cezalandırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Nail Karagüzel'in kardeşi Şeyma Güneş de 2 yıl fabrikada çalıştığını, sanıkların yalan söylediğini, ağabeyinin sigortasız çalıştığını söyleyerek, şikayetçi olduğunu kaydetti.

Karagüzel'in diğer kardeşi Nadide Dursun ise ağabeyinin hastanedeki tedavi sürecine ilişkin resimlerini telefonundan gösterdi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, fabrika müdürü V.U. ile tutuksuz iş güvenliği uzmanı D.T, patlamadan korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B, elektrik bakım sorumlusu Y.T. ve değirmen sorumlusu Ö.K'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar, idari işler sorumlusu C.B'nin ise "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini, ayrıca V.U'nun tutukluluk halinin devamını talep etti.

Söz verilen sanık V.U, avukatının savunmasını kabul ettiğini dile getirerek, "Vicdanınıza bırakıyorum." dedi.

Sanık Y.T. de kendisinin değirmen bölümünde değil, makarna bölümünde elektrik sorumlusu olduğunu belirterek, beraatini istedi.

Sanık İ.B. de suçsuz olduğunu, patlamadan korunma dokümanını hazırlarken ortamın temizlenmesi gerektiğini yazdığını öne sürerek, "Dokümana uygun çalışılmamış. Tozlar temizlenseydi patlama olmayacaktı. Beraatimi istiyorum." savunmasını yaptı.

Sanık avukatları da mütalaayı kabul etmediklerini, yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyesini ve beraatini, heyet aksi kanaatteyse lehe olan hususların kullanılmasını istedi.

Son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini talep etti.

Kararını açıklayan heyet, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar V.U. ve İ.B'yi 11 yıl 8'er ay, D.T. Y.T. ve Ö.K'yi 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan sanık C.B'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası vererek, V.U'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

??Olay

Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül 2024'te meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmış, soğutma çalışmaları sırasında işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı.

Yaralanan 1'i itfaiye eri 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek, Akyazı ilçeleri ile Düzce, Kocaeli ve İstanbul'daki hastanelere kaldırılmıştı.

Patlamada ağır yaralanan Eray Kızıldağ (22) 4 Ekim'de, Güven Albayrak (24) 9 Ekim'de, Merve Menteş (26) 10 Ekim'de, Naim Karagüzel (35) 14 Ekim 2024'te tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirmişti.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 9 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 7'si hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İfade ve işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan fabrika müdürü V.U. tutuklanmış, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri de savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Şüpheliler yönetim kurulu başkanı M.M.Ö. ve olay tarihinde fabrikanın genel müdürü A.Ö. ile satın alma sorumlusu İ.A. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, fabrika müdürü V.U. ile tutuksuz iş güvenliği uzmanı D.T'nin patlamadan, korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B, elektrik bakım sorumlusu Y.T. ve değirmen sorumlusu Ö.K'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar, idari işler sorumlusu C.B'nin "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyordu.