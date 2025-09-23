Sakarya'da 5 kişinin öldüğü komşu kavgasına ilişkin 11 sanığa dava

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 6 Nisan'da 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı komşu kavgasına ilişkin 10'u tutuklu 11 sanık hakkında dava açıldı.

Beşköprü Mahallesi 3167 Sokak'ta komşu iki aile arasında 6 Nisan'da çıkan ve 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma tamamlandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 28 sayfalık iddianamede, "kasten öldürme" suçundan tutuklular Galip Ö'nün iki kez, akrabalar Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y'nin üçer kez müebbet hapsi talep edildi.

İddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Galip Ö. hakkında 4 defa, Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y. için 2 kez 10 yıldan 18'er yıla kadar, 10 sanık hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca Galip Ö. ve tutuksuz sanık Nesrin Ö. hakkında da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.

İddianamede, 6 Nisan'da saat 01.00 sıralarında Beşköprü Mahallesi 3168 Sokak'ta silah seslerinin geldiği ve yaralıların bulunduğu ihbarı üzerine ekiplerin adrese intikal ettiği belirtildi.

Olayda Onur, Yaşar ve Özgür Ö. ile Fahri ve Volkan Y'nin hayatını kaybettiği, Nurettin, Sabri Tamer ve Samet Y, Galip Ö. ve yaşı küçük F.U.U.'nun yaralandığı aktarılan iddianamede, sanıklar Bahri Taner, Nurettin, Sabri Tamer, Nihat ve Samet Y, maktuller Yaşar, Onur ve Özgür Ö. ile Fahri ve Volkan Y'nin svaplarında (alınan numunenin laboratuvarda incelenmesi) atış artıklarının bulunduğu, sanıklar Selim, Bayram ve Ferhat Y. ile Galip Ö'nün svaplarında ise atış artıklarına rastlanılmadığı bilgisine yer verildi.

İki aile arasında geçmişe dayalı husumet bulunmadığı ancak Özgür Ö'nün yaşı küçük F.K. ve F.U.U.'nun mahalledeki bir trafoya küfürlü yazı yazdığı, bu kişilerin, 20 Şubat'ta Taner, Samet ve Sabri Tamer Y. ile Mustafa Ç'den "silahla tehdit" ve "hakaret" gerekçesiyle şikayetçi oldukları kaydedildi.

İddianamede, Yaşar ve Özgür Ö'nün 2 Nisan'da da "birden fazla kişi ile silahla tehdit" suçu sebebiyle şikayetçi oldukları, bu kapsamda Mustafa Ç. ve Tuğrul Y'nin tutuklandığı, sanık Samet Y.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

"Karşılıklı olarak silah ateşlendiği net görülüyor"

İddianamede, güvenlik kamera görüntülerine göre, olay günü Fahri Y'nin sanık Nihat Y. ile araçla olay yerine geldiği, bu sırada Onur, Galip ve Özgür Ö'nün site önünde bekledikleri ve aracın arkasından yürüyerek görüntüden çıktıkları ifade edildi.

Daha sonra Özgür Ö'nün elinde tüfekle site girişine doğru yürüdüğü, arkasından sanık Nihat Y, maktuller Fahri Y. ile Yaşar Ö. ve sanık Galip Ö'nün sitenin girişine doğru gittiği aktarılan iddianamede, bu sırada maktul Volkan Y'nin elinde tabancayla site otopark girişine geldiğinin görüldüğü belirtildi.

Yaşar Ö'nün dairesinin koridorunu ve avluyu görüntüleyen güvenlik kamera görüntülerine göre, olay yerine gelen iki aileye tabi tarafların sitenin otopark girişinde bir süre konuştuktan sonra karşılıklı silah ateşlediklerinin net görüldüğü bilgisine yer verilen iddianamede, ancak kameradan uzakta gece karanlığında meydana gelen olayın, otopark girişi yanındaki kaldırım devamında ve bahçe duvarı içerisinde de yaşandığı anlatıldı.

İddianamede, sanık Nihat Y'nin ateş ettiğini söylediği, uzmanlık raporunda 7,65'lik 4 kovanın sanığa ait tabancayla atıldığının belirlendiği kaydedildi.

Sanıklar Nurettin, Sabri Tamer ve Samet Y.'nin, kamera görüntülerinde ellerinde silah bulunduğu ve olay anında ateş ettiklerinin sabit bulunduğu aktarılan iddianamede, 9 milimetre çap ve tipindeki 11 kovanın maktul Volkan Y'ye ait tabancayla atıldığının belirlendiği ifade edildi.

İddianamede, 9 milimetre çapındaki 2 merminin sitenin yanındaki arazide bulunan tabancayla atıldığının tespit edildiği, olay yerinde bulunan 9 milimetre fişeklere ait toplam 30 kovandan 12'sinin ele geçirilemeyen tek bir silahla atıldığının saptandığı bilgisine yer verildi.

İddianamede, ateş ettikleri tam saptanmayan ancak olay yerinde oldukları değerlendirilen ve olay yerine geldiklerini beyan eden Bahri Taner, Selim, Ferhat, Bayram ve Taner Y'nin söz konusu 12 kovanın atıldığı tespit edilen ancak ele geçirilemeyen tabanca ve site yanındaki arazide bulunan tabancayla çatışmaya katılmış olduklarının değerlendirildiği kaydedildi.

Kamera görüntülerinde Galip Ö'nün Nesrin Ö'den aldığı iki silahla apartmanın üst katına çıktığı ve indiği, daha sonra silahı F.U.U'ya verdiğinin görüldüğü aktarılan iddianamede, 9 milimetre çapındaki 5 kovanın Ö. ailesinin kaldığı binanın çatı boşluğundaki ayakkabı kutusundaki 2 tabancayla atıldıklarının tespit edildiği, Galip Ö'nün bu silahlarla çatışmaya katıldığının değerlendirildiği anlatıldı.

Öte yandan iddianamede, olaya karıştıkları tespit edilen yaşı küçük A.E.Y, T.Y, B.Y, F.K. ve F.U.U. ile ilgili soruşturmanın Çocuk Koruma Kanunu'nca ayrı yürütüldüğü belirtildi.

Sanıkların yargılanmasına, ilerleyen günlerde başlanacak.