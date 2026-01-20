Haberler

Sakarya'da hakkında 47 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Sakarya'da, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından 47 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. isimli şahıs, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Yakalanan N.Y'nin (40) yapılan sorgulamasında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "hırsızlık" suçlarından 47 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

N.Y. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

