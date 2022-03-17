Sakarya'da 44 yaşındaki zihinsel engelli askerlik heyecanı yaşadı

KARASU, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 24 yıldır askere gitme hayali kuran zihinsel engelli Sedat Örcün, mahalle muhtarının girişimiyle bir gün temsili olarak asker oldu.

Limandere Mahallesi'nde ailesiyle yaşamını sürdüren 44 yaşındaki Örcün, Mahalle Muhtarı Sinan Erbaş'ın girişimleriyle Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına geldi. Burada Jandarma Üsteğmen Hasan Alataş ve personel tarafından karşılanan Örcün'e jandarma kıyafeti giydirildi.

Üsteğmen Alataş'tan bilgi alan Örcün, asker selamı ve tekmil vermeyi öğrendi. Personelle içtimaya da katılan Örcün, jandarma aracına binerek temsili olarak devriyeye çıktı.

Ailesine sarılarak duygu dolu anlar yaşayan Örcün, gazetecilere, çok mutlu olduğunu belirterek, destek olanlara teşekkür etti.

Anne Havva Örcün ise oğlunun zihinsel engeli nedeniyle askere gidemediği için üzüldüğünü dile getirerek, "Komutanlarımıza çok dua ettim. İstanbul'daki akrabalarına bile haber verdi. Çok mutlu oldu." dedi.

Muhtar Erbaş da Örcün'ün çok heyecanlandığını belirterek, "Bir süredir planını yapıyordum. Bir gün önce sürpriz yaptım ve yarın askere gideceğini, tıraş olmasını söyledim. Akşamdan tıraşını oldu ve sabah 8.00'de muhtarlığa geldi. Çok sevindi." diye konuştu.