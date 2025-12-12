Haberler

Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

Sakarya'da meydana gelen 4 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Kazalar arasında otomobil ve motosiklet çarpışmaları ile kavşaklarda yaşanan çarpışmalar bulunuyor. Kazaların ardından dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan kayıtlarda, Adapazarı ilçesi Dr. Nuri Bayar Caddesi'nde seyreden bir otomobilin önündeki kuryeye çarpması yer aldı.

Sedat Kirtetepe Caddesi'nde ise kavşaktan dönen otomobil ile şehir içi yolcu minibüsünün çarpışması görüntülere yansıdı.

Adnan Menderes Caddesi ile Zübeyde Hanım Caddesi'nin birleştiği eski terminal kavşağında da taksi ile SUV tipi aracın çarpışması kameralarca görüntülendi.

Ayrıca Erenler ilçesindeki Küpçüler kavşağında SUV tipi araç ile çarpışan motosikletli kuryenin takla atması kayıtlara geçti.

Görüntülerin sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
