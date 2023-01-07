Sakarya'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı.
İlçe merkezinde kurulan pazar yerinde "tezgah yeri" sebebiyle 3 Ocak'ta 4 kişinin yaralandığı iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan D.S, Ş.S, F.S ve S.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.S, F.S ve S.S. tutuklandı, D.S. ile adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel