Sakarya'da 4 kaçak göçmen yakalandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 4 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesi Balballı Mahallesi'nde 6 yabancı uyruklu şahsın dolaştığını gören vatandaşlar, şüphelenerek durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler kaçak göçmenlerden 4'ünü yakalarken, 2'si kaçtı. Ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 4 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesi Balballı Mahallesi'nde 6 yabancı uyruklu şahsın dolaştığını gören vatandaşlar, şüphelenerek durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler kaçak göçmenlerden 4'ünü yakalarken, 2'si kaçtı. Ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - SAKARYA