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Sakarya'da 4 kaçak göçmen yakalandı

Sakarya'da 4 kaçak göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 4 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesi Balballı Mahallesi'nde 6 yabancı uyruklu şahsın dolaştığını gören vatandaşlar, şüphelenerek durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler kaçak göçmenlerden 4'ünü yakalarken, 2'si kaçtı. Ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 4 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesi Balballı Mahallesi'nde 6 yabancı uyruklu şahsın dolaştığını gören vatandaşlar, şüphelenerek durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler kaçak göçmenlerden 4'ünü yakalarken, 2'si kaçtı. Ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sakarya Akyazı Güncel Haberler

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